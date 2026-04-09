Не простуда, а боррелиоз: какие признаки клещевой инфекции легко спутать с ОРВИ

Важно помнить о ключевых различиях заболеваний.

Ранние проявления клещевого боррелиоза нередко принимают за обычную вирусную инфекцию. Об этом порталу Газета.ру рассказала врач-терапевт Ольга Титаренко.

«На ранней стадии человек ощущает слабость, озноб, ломоту в суставах и мышцах, а также головную боль, как при любой ОРВИ. Ситуация осложняется сезонным совпадением: пик активности клещей приходится на весну и осень — время, когда люди традиционно ожидают простуд», — уточняет эксперт.

По словам специалиста, ключевое отличие заключается в отсутствии насморка, кашля и боли в горле. При этом пациенты могут ощущать «кочующую» боль в суставах, а на коже иногда появляется характерное постепенно увеличивающееся в размерах пятно, напоминающее мишень,

Эксперт уточнила, что инкубационный период болезни может длиться от нескольких дней до месяца. Если вовремя не распознать заболевание, оно способно привести к поражению нервной системы, сердца и суставов. Врач также напомнила о необходимости быстро удалить клеща и в течение месяца внимательно следить за состоянием здоровья, поскольку раннее лечение позволяет полностью справиться с инфекцией.

