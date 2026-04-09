Отравление попугаев в частном зоопарке Петербурга: новые детали происшествия

Фото, видео: www.globallookpress.com/Michael Dietrich; 5-tv.ru

Предположительно, неизвестные распылили рядом с птицами неизвестное вещество.

В частном зоопарке под Петербургом началось расследование после массового отравления попугаев. Экзотические птицы неожиданно начали замертво падать на глазах посетителей. Спасти не удалось больше 50 особей. И хотя дело возбуждено по статье «Хулиганство», сотрудники контактного зоопарка уверяют, что это было спланированное массовое убийство. Эту версию попыталась проверить корреспондент «Известий» Татьяна Леонтьева.

Помещения зоопарка сейчас пустуют. После отравления более 20 попугаев находятся в ветеринарной клинике, более 50 птиц погибло.

Спасенные сейчас находятся в специальных кислородных боксах. Среди погибших — редкие виды: каики, розеллы и любимец публики какаду по имени Луи, кинозвезда, снимавшийся в сериалах.

«Очень жалко… Это птицы, которые были всеми любимы. Это огромная трагедия и потеря для всех», — отмечает инструктор зоопарка Ульяна Козырь.

Попугаи были абсолютно здоровы, но вдруг начали падать замертво прямо с насестов, на глазах у потрясенных посетителей.

«Дети пришли. Я их встретила, рассказала про технику безопасности. И начали замечать, что птицам нехорошо», — вспоминает сотрудница зоопарка Влада Маскаева.

Сотрудники бросились открывать окна, вывели людей на улицу и вынесли клетки с птицами на свежий воздух. Но вскоре и сами почувствовали недомогание. Пришлось вызывать скорую.

«Понимаю, что я сама не могу дышать. Врачи сказали, что очень похоже на отравление дихлофосом. Но конкретно чем, не известно еще», — уточняет Ульяна Козырь.

Кто распылил неизвестный газ, сотрудники зоопарка не видели, в вольере в момент происшествия находились только дети с родителями. На доме, где находится зоопарк есть камеры видеонаблюденияя, возможно им удалось зафиксироваять злоумышленника. Предположительно, действовать он мог через окно.

Есть версия, что за этим могли стоять недобросовестные конкуренты.

«Это бывший партнер по бизнесу. Они открыли свой в „Охотамоле“. И у меня нет доказательств, у меня есть предположения. Потому что они просили у меня деньги, как бы там два миллиона», — сообщает Павел Германов, владелец зоопарка.

Однако конкуренты обвинения отрицают и, напротив, говорят, что готовы оказать всю необходимую помощь.

«Я официально заявляю, что я к этому никак не причастна. Я не животное, я не тварь какая-то, чтобы уничтожать, калечить живое существо. Наоборот, я готова Павлу и всем оказать финансовую, моральную поддержку», — заявляет Ирина, директор контактного зоопарка.

Ветеринары, осмотревшие выживших птиц, подтверждают: пернатые чем-то надышались. Они, кстати, хоть еще и слабы, но уже начали пить и есть.

«Те, кто выжил, в основном, это птицы, сидевшие наверху. Возможно, что-то стелилось по земле, типа какого-то газа... Пищевое отравление маловероятно», — предполагает главный врач ветеринарной клиники Михаил Голояд.

В этом деле предстоит разобраться правоохранителям. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хулиганства с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия. В вольере, где жили попугаи, уже проведена полная дезинфекция.

