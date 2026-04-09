Имперские долги: удастся ли швейцарцу получить с России 615 миллионов рублей

Фото, видео: 5-tv.ru

Находка в семейном архиве заставила мужчину выдвинуть нашей стране «царские требования».

Сегодня стало известно об очередной попытке заставить Россию платить по царским счетам. Претензии предъявил гражданин Швейцарии, который нашел в старом сундуке прапрадеда облигации 1903 года. С учетом долга и процентов, за сто с лишним лет могло набежать 615 миллионов рублей. Но иностранца ждет большое разочарование. Почему? Объяснит корреспондент «Известий» Александр Орлов.

Долг платежом красен — особенно, если ему больше сотни лет. Видимо, так подумал неизвестный швейцарец, который нашел Петербургскую облигацию 1903 года в семейном архиве. Его прадед получил ее за финансирование железной дороги. О чем молодой человек сразу похвастался в социальных сетях.

«Российские железные дороги и город Санкт‑Петербург должны моей семье 1 000 франков основного долга и 6 235 000 франков начисленных процентов», — написал он.

Предвкушая безбедную жизнь, автор поста подал иск в Московский арбитражный суд на РЖД и мэрию Санкт-Петербурга. Долг оценил в 614 миллионов рублей. Но в комментариях его поспешили спустить с небес на землю.

Это как случайно найти пять тысяч рублей в кармане куртки. Приятно, но даже эта купюра несет большую ценность, чем облигация царских времен, которая сегодня не более чем красивая бумажка.

В фантики их превратили практически сразу после революции 1917 года. Большевики просто открестились от долгов, которые понабрали в империи. Закрепили это документом, обнуляющем ценные бумаги.

«Выплаты по облигациям, которые были выпущены еще в Российской империи, получить сейчас невозможно. Почему? Сначала Советская Россия отказалась принимать долги Российской империи, а потом и Российская Федерация тоже подтвердила, что не отвечает по долгам Российской империи», — прокомментировал экономист Алексей Родин.

А раздавали их направо и налево. По сути это долговая расписка, которую выпускали, чтобы получить деньги к примеру, на строительство железной дороги.

«В Российской империи частное государственное партнерство было вполне распространенной практикой для создания железных дорог. Все основные железные дороги в России были построены по принципу частного государственного партнерства. Основные акционеры и основные инвесторы это были французские финансовые банки и связанные с ними швейцарские финансовые банки», — отмечает историк Александр Макушин.

Древние облигации найти проще, чем кажется. Даже не придется рыться в семейных реликвиях. В США подлинник ценной бумаги в интернете проедется всего за 30 долларов. Подобные объявления есть и в России. Царский бонд обойдется в полторы тысячи рублей, что даже дешевле, чем на западном рынке. Но наш продавец понимает, что покупке место на полке.

Но на западе почему-то этого не понимают. Регулярно пытаются поиметь с России деньги. В прошлом году американский фонд Noble Capital откопал в чулане царские бонды, по которым насчитали 225 миллиардов долларов. Получить их планировали из замороженных российских активов. Но тоже безуспешно.

«До настоящего времени все выплаты производились Российской Федерации по подобного родам ценным бумагам исключительно в добровольном порядке. Не было ни одного случая юридического принуждения России к подобным обязательствам», — считает юрист Андрей Рыбцов.

Что касается швейцарского обладателя ценной бумаги — арбитражный суд принял его иск. Но, скорее всего, удовлетворен он не будет. А облигация останется напоминанием, что его предки когда-то помогли построить железную дорогу в Санкт-Петербурге.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.