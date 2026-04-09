Российскую орбитальную станцию планируют развернуть в 2030–2034 годах

Прежде стало известно, что первый модуль новой станции заработает уже через два года.

Российская орбитальная станция (РОС) начнет разворачиваться в 2030 году. В полной конфигурации она заработает в 2034-м. Об этом рассказал главный конструктор станции, заместитель генерального конструктора ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Владимир Кожевников.

Инженер выступил с презентацией на конференции «Команда будущего» в Московском авиационном институте (МАИ). Он сообщил, что после отделения от МКС новая космическая станция начнет автономный полет. Узловой модуль «Причал» будет отстыкован и затоплен в океане.

«Мы будем использовать ресурсы МКС. Сначала первый модуль станции — это универсальный узловой модуль, который стыкуется на место нынешнего узлового модуля», — цитирует Кожевникова «Интерфакс».

Двумя днями ранее генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил, что развернуть первый модуль новой станции в составе МКС планируется к 2028 году. По его словам, важно, чтобы сроки завершения работы на международной станции совпали со стартом функционирования РОС во избежание перерыва в российской пилотируемой космонавтике.

В прошлом году «Роскосмос» утвердил угол наклона для РОС, который обеспечит возможность наблюдения за всеми регионами страны, в том числе полярными областями, Арктикой. Специалисты госкорпорации не раз подчеркивали, что создание собственной станции не означает прекращение международного сотрудничества, а наоборот, дополнит и усилит существующие космические программы.

