В Армении сообщили о «жестком разговоре» Путина и Пашиняна за закрытыми дверями

Hraparak: Путин и Пашинян провели жесткий разговор за закрытыми дверями в Кремле

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ALEXANDR KAZAKOV/Александр Казаков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Источники утверждают, что стороны не смогли прийти к согласию по ряду ключевых вопросов.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели «жесткий» разговор за закрытыми дверями в Кремле. Об этом сообщает армянское издание Hraparak со ссылкой на источники.

По данным газеты, за закрытыми дверями стороны вели дискуссию в подчеркнуто резких тонах, так как Москве якобы не удалось достичь взаимопонимания с главой армянского правительства по ряду ключевых вопросов. Инсайдеры газеты утверждают, что российское руководство пришло к выводу о невозможности договориться с действующим премьером Армении.

В связи с этим рассматривается вероятность перехода России к определенным «практическим шагам» в отношении Еревана.

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 1 апреля заявил, что отношения Москвы и Еревана формировались на протяжении веков и основаны не только на общей истории, но и на цивилизационной близости.

По его словам, Россия спокойно относится к внутренним политическим процессам в Армении, включая избирательную кампанию, однако рассчитывает на участие в ней политических сил, ориентированных на сотрудничество с Москвой. Путин подчеркнул, что у РФ остается много сторонников в республике.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.