Нетаньяху заявил о нераспространении перемирия с Ираном на Ливан

Нетаньяху: перемирие с Ираном не распространяется на Ливан и «Хезболлу»
Фото: www.globallookpress.com/Keystone Press Agency/Maayan Toaf/Israel Gpo
Премьер-министр Израиля заявил, что боевые действия против шиитского движения продолжатся.
Соглашение о перемирии и прекращении огня между Израилем, США и Ираном не распространяется на Ливан и движение «Хезболла». Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
По его словам, израильская армия продолжит наносить удары по позициям шиитской организации.
«Прекращение огня с Ираном не будет включать «Хезболлу». Мы продолжаем наносить удары по «Хезболле», — приводит его слова телеканал Al Jazeera.
Нетаньяху уточнил, что удары Армии обороны Израиля наносятся по объектам «Хезболлы», «в которых, по их мнению, они были в безопасности».
Тем временем Израиль 8 апреля нанес новые удары по территории Ливана. По данным местного Минздрава, в результате атак погибли и пострадали сотни человек. Иранская телерадиокомпания IRIB сообщила о массированной бомбардировке Бейрута.
Ситуация в регионе остается напряженной на фоне продолжающегося противостояния Израиля и «Хезболлы».
