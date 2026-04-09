Ранний удар пыльцы: весна обещает быть тяжелой для аллергиков

Сезонные аллергены создают повышенную нагрузку на организм.

В 2026 году весенний сезон пыльцы стартовал преждевременно из-за рекордных температур второй половины марта. Ученый Пермского Политеха Сергей Солодников в беседе с URA.RU рассказал, что раннее пробуждение растений и наслоение сроков цветения создают повышенную аллергенную нагрузку на человеческий организм.

По данным климатологов, февраль оказался самым теплым за последние десять лет, что сместило сроки цветения деревьев. В результате концентрация пыльцы различных видов совпадает, создавая одновременно несколько пиков опасности аллергена. Солодников сообщил, что подобная ситуация увеличивает риск осложнений у аллергиков, включая бронхиальную астму.

Какие растения представляют наибольшую опасность весной

Сезон весенней аллергии традиционно начинается в марте с появления первой пыльцы после таяния снега.

«Первыми в марте оживают ольха, лещина — орешник и верба. Затем в апреле–мае начинает цвести береза. К концу апреля просыпаются дуб, ива, тополь, ясень и клен», — рассказал эксперт.

По словам Сергея Солодникова, нынешние климатические изменения приводят к «эффекту наслоения» пыльцы, когда в воздухе одновременно присутствует несколько видов с высокой концентрацией аллергенов. Он порекомендовал аллергикам вести региональный календарь цветения растений и планировать профилактические меры.

Факторы, усиливающие проявление аллергии

Изменение климата влияет как на частоту, так и на тяжесть поллиноза — аллергической реакции на пыльцу. Теплая весна ускоряет вегетацию растений и увеличивает выработку пыльцы, насыщенной аллергенными белками. Загрязнение воздуха изменяет структуру пыльцевых зерен, усиливая их аллергенность и раздражающее воздействие на дыхательные пути.

Курение и хронический стресс дополнительно повышают риск развития поллиноза и осложнений.

Отличия поллиноза от вирусной инфекции

Поллиноз легко спутать с простудой из‑за схожих симптомов: насморка, чихания, кашля и слабости. Однако при аллергии температура почти всегда остается нормальной, выделения из носа водянистые, чихание приступообразное, сопровождается зудом в носу и горле. Покраснение и слезотечение глаз также характерны для аллергической реакции, тогда как при ОРВИ эти признаки отсутствуют. Иммунная реакция возникает сразу при контакте с пыльцой, а вирусная инфекция развивается постепенно.

Диагностика и выявление аллергенов

При появлении первых симптомов весной специалисты рекомендуют обратиться к терапевту или аллергологу. Основные методы выявления аллергена включают кожные тесты, анализ крови, риноскопию и эндоскопию носа.

В отдельных случаях проводят цитологическое исследование мазка из носа и спирометрию для исключения скрытой бронхиальной астмы.

В сезон активного цветения важно немедленно обращаться к врачу при выраженных симптомах, таких как удушье или сильный зуд.

Профилактика и поведение в сезон цветения

Подготовку к сезону следует начинать минимум за две недели до предполагаемого начала цветения. Рекомендуется ограничивать пребывание на улице в сухую и ветреную погоду, использовать маски, очки и назальные фильтры. Осадки уменьшают концентрацию пыльцы, за исключением коротких сильных ливней с грозой, которые временно повышают ее уровень.

Для снижения проникновения пыльцы внутрь помещений следует герметизировать окна и двери, проводить влажную уборку и использовать воздухоочистители со специальными HEPA-фильтрами. Постельное белье стирают при температуре не ниже 60°C. Во время активного пыления ограничивают употребление фруктов, овощей и орехов, содержащих белки, сходные с пыльцевыми аллергенами.

Миф о врожденности аллергии

Поллиноз может возникнуть у взрослых даже после 30 лет, несмотря на отсутствие симптомов в детстве. Причинами могут стать генетическая предрасположенность, хронический стресс, проживание в загрязненных городских условиях, вирусные инфекции, курение и переезд в другой регион с незнакомыми растениями.

