Трамп заявил о существовании лишь одного списка предложений для Ирана

Трамп: есть только один список предложений по урегулированию ситуации с Ираном

Фото: www.globallookpress.com/Keystone Press Agency/Aaron Schwartz - Pool via CNP

Переговорный процесс планируется вести без публичного раскрытия параметров и участия сторонних лиц.

Существует только один согласованный перечень инициатив по урегулированию отношений с Ираном, который стороны намерены обсудить в закрытом формате. Об этом написал президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Американский лидер подчеркнул, что любые альтернативные документы, якобы распространяемые от имени участников переговоров, не имеют отношения к реальному процессу.

«Во многих случаях это мошенники, шарлатаны и того хуже. Они будут быстро разоблачены после завершения нашего федерального расследования», — заявил Трамп.

Он также указал, что ключевым условием переговоров остается строгая конфиденциальность. Все обсуждения, по его словам, должны проходить без доступа третьих лиц, что позволило сторонам прийти к договоренности о временном прекращении огня.

Ранее, в ночь на 8 апреля, Трамп сообщил о решении приостановить удары по Ирану сроком на две недели. Условием такого шага стала полная разблокировка Ормузского пролива. Кроме того, американская сторона получила от Ирана пакет предложений, включающий десять пунктов, направленных на урегулирование конфликта.

При этом президент США допустил возможность возобновления военных действий в случае, если стороны не достигнут соглашения, отвечающего интересам Вашингтона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонной беседе с президентом США Дональдом Трампом призвал предотвратить срыв перемирия вокруг Ирана.

