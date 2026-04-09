День мечей, магии и смелых подвигов: что отмечают 9 апреля 2026

Праздничный день включает памятные события, профессиональные праздники и народные традиции.

В России и ряде других стран 9 апреля 2026 года отмечают несколько значимых событий и праздников. Как сообщило издание URA.RU, россияне вспоминают годовщину взятия Кенигсберга, православные чтят память мученицы Матроны Солунской, а в мире проходят День единорога и День доблести.

Праздники России

В России ежегодно 9 апреля отмечают День работников клининговой отрасли.

Известно, что еще в 1649 году при царе Алексее Михайловиче был издан документ «Наказ о градском благочинии», регулирующий вопросы поддержания чистоты в городах. А 9 апреля 1699 года вышел указ Петра I «О наблюдении чистоты в Москве и о наказании за выбрасывание сору и всякого помету на улицы и переулки». Он обязывал жителей следить за чистотой улиц и предусматривал штрафы и наказание кнутом за нарушения.

Также россияне отмечают День взятия Кенигсберга. В 1945 году завершился штурм города-крепости Кенигсберг, ныне Калининград, в рамках Восточно-Прусской стратегической наступательной операции. Для штурма сосредоточили свыше 106 тысяч военнослужащих, более пяти тысяч артиллерийских орудий, свыше 500 единиц бронетехники и 2174 самолета.

В результате группировка противника была разгромлена, около 90 тысяч немецких военных сдались в плен, а многочисленное вооружение перешло в руки Красной армии. За героизм 216 солдат получили звание Героя Советского Союза, 98 подразделений — почетное наименование «Кенигсбергские».

Международные праздники

На международном уровне отмечают День осведомленности об автономной сенсорной меридиональной реакции (АСМР), вызывающей у человека покалывание и приятные ощущения, известные как «мурашки», а также День единорога (его отмечают с 2015 года).

К слову, изображения единорогов известны с V века до н. э., упоминания встречаются в Библии и сочинениях Юлия Цезаря. Особенно символичен праздник в Шотландии, где единорог признан национальным символом.

На Филиппинах ежегодно 9 апреля проходят торжества, посвященные Дню доблести. Праздник связан с событиями Второй мировой войны — падением Батаана и битвой при Коррехидоре, а также с героическим сопротивлением революционеров испанской колонизации в 1896 году.

Православные праздники

Православная церковь в этот день чтит память мученицы Матроны Солунской. Святая, жившая в III–IV веках, пострадала за отказ принять иудаизм, оставаясь верной христианской вере. По преданию, ее пытали и запирали в темнице, однако Матрона чудесным образом всякий раз освобождалась. В конце концов ее казнили, а тело сбросили с городской стены.

Народный праздник

Народный праздник Матрена Настовица также приходится на 9 апреля. В этот день на Руси занимались отбеливанием тканей и уборкой, запрещалось проявлять негативные эмоции и причинять вред птицам.

