Армия Израиля сообщила об ударе по командиру «Хезболлы» в Бейруте

Фото: www.globallookpress.com/Nasser Ishtayeh

Он был одним из высокопоставленных командиров шиитского движения.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла новый удар по Бейруту, целью которого стал один из высокопоставленных представителей шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщила пресс-служба армии.

«Армия обороны Израиля нанесла удар по командиру „Хезболлы“ в Бейруте», — говорится в публикации армейской пресс-службы.

Ранее The Times of Israel со ссылкой на заявление премьер-министра Биньямина Нетаньяху, действующее двухнедельное перемирие между США и Ираном не распространяется на территорию Ливана.

При этом, по информации агентства Tasnim, Иран может отказаться от участия в мирном соглашении, если атаки на ливанскую территорию продолжатся. Как уточняется, одним из ключевых условий временного соглашения с США является прекращение боевых действий против «Хезболлы» на территории Ливана. В случае нарушения этих обязательств другой стороной Тегеран оставляет за собой право выйти из достигнутых договоренностей.

Двухнедельное пермирие

До этого президент США Дональд Трамп согласился приостановить удары по Ирану на две недели. Одним из условий стала полная разблокировка Ормузского пролива. Также американская сторона получила от Тегерана предложения по урегулированию конфликта, которые включают десять пунктов.

