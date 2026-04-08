Соцфонд откроет прием заявлений на новую выплату семьям с детьми с 1 июня

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Для получения новой ежегодной семейной выплаты Социальный фонд (СФР) начнет прием заявок с 1 июня 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«С 1 июня 2026 году Соцфонд России начнет прием заявок на получение новой ежегодной семейной выплаты для работающих родителей с двумя и более детьми, чей доход ниже 1,5 регионального прожиточного минимума», — сказано на сайте СФР.

Подать документы можно через Госуслуги, в МФЦ или в клиентском офисе Соцфонда. Заявление подается до 1 октября года, следующего за периодом уплаты НДФЛ. Так, в этом году россияне смогут обратиться за средствами за 2025 год. Некоторые сведения придется предоставить заявителю лично, пояснили в пресс-службе СФР.

Получить выплату могут работающие родители, которые платят в течение года НДФЛ в размере 13%. Когда период закончится, налог будет пересчитываться по ставке 6% — заявитель получит образовавшуюся разницу.

