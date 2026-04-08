Жвачка не поможет: несвежее дыхание может быть признаком болезни

Даже тщательная гигиена полости рта не всегда спасает от неприятного запаха, который порой указывает на серьезные сбои в организме.

Неприятный запах изо рта может свидетельствовать о скрытых патологиях, включая инфекции носовых пазух или болезни внутренних органов. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на практикующего врача Радж Арору.

По словам специалиста, многие пациенты годами игнорируют проблему, пытаясь замаскировать ее жвачкой или ополаскивателями, однако такие методы лишь временно скрывают симптомы, а спиртосодержащие средства и вовсе ухудшают ситуацию, пересушивая слизистую. Доктор Арора подчеркивает, что запах изо рта часто становится причиной психологического дискомфорта и социальной изоляции, хотя в большинстве случаев первопричина поддается лечению после правильной диагностики.

Основным источником зловония обычно являются бактерии, которые активно размножаются на языке, между зубами и вдоль линии десен, выделяя летучие соединения серы. В ночное время выработка слюны снижается, что объясняет появление естественного «утреннего дыхания».

Однако если запах сохраняется в течение дня, это может указывать на ранние стадии заболеваний десен, которые протекают бессимптомно. Доктор Арора рекомендует уделять особое внимание чистке языка, так как его неровная поверхность идеально удерживает частицы пищи и микробы. Если же проблема не решается чисткой, стоит проверить состояние миндалин на наличие пробок и исключить кислотный рефлюкс.

В более редких и опасных случаях специфический аромат может быть связан с системными заболеваниями. Например, при диабете или циррозе печени определенные химические вещества попадают в кровоток и выводятся через легкие, создавая характерный тяжелый запах.

Также виновниками могут стать синуситы, при которых слизь скапливается на задней стенке горла, или стоматологические абсцессы, требующие немедленного вмешательства. Радж Арора советует не заниматься самолечением и не полагаться на народные средства вроде жевания петрушки, а обратиться за консультацией, чтобы выявить истинный корень проблемы и вернуть уверенность в себе.

