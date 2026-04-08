Иран приостановил движение в Ормузском проливе после атак Израиля на Ливан

Фото: Reuters/Nicolas Economou

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Во время действия перемирия с США через пролив успели пройти два судна.

Передвижение судов через Ормузский пролив приостановлено после атак Израиля на Ливан. Об этом сообщило иранское агентство Fars в своем Telegram-канале.

Уточняется, что во время действия перемирия через пролив успели пройти два судна. Согласно соглашению о двухнедельном перемирии Ирана и США, достигнутому 8 апреля, одним из главных пунктов является прекращение боевых действий против движения «Хезболла» в Ливане. Исламская республика должна в ответ открыть пролив, который имеет стратегически важное значение.

Президент США Дональд Трамп назвал предложение Ирана из десяти пунктов приемлемой основой для переговоров. Он считает, что две недели — достаточный срок, чтобы окончательно согласовать сделку.

В тот же день вице-президент США Джей Ди Вэнс объявил, что Иран согласился открыть Ормузский пролив в рамках перемирия. Однако позже стали поступать сообщения о бомбардировках Израиля по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане. Были атакованы несколько районов Бейрута, долина Бекаа и юг страны.

На фоне обострения ситуации в Иране допустили отказ от перемирия при продолжении ударов ЦАХАЛ по Ливану. В исламской республике отметили нарушение договоренностей со стороны Израиля.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Ливане сообщили о сотнях убитых и раненых после атаки Израиля на страну.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.