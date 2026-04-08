В Иране допустили отказ от перемирия при продолжении ударов ЦАХАЛ по Ливану

Tasnim: Иран выйдет из мирного соглашения, если Израиль продолжит атаки на Ливан

Иран может выйти из мирного соглашения в том случае, если Израиль продолжит нарушать режим прекращения огня и будет дальше атаковать Ливан. Об этом сообщило агентство Tasnim в своем Telegram-канале со ссылкой на источники.

«Иран выйдет из соглашения, если Израиль продолжит нарушать перемирие, атакуя Ливан», — говорится в публикации.

Как уточняет агентство, одним из главных пунктов в соглашении о двухнедельном перемирии с США является прекращение боевых действий против движения «Хезболла» в Ливане. Соответственно, при нарушении данных договоренностей другой стороной Иран оставляет за собой право выйти из них.

Кроме того, в исламской республике заявили о нападении США и Израиля на нефтеперерабатывающий завод в южной части Ирана, что также является нарушением режима прекращения огня. По телеканалу Press TV, военная агрессия была направлена против промышленного объекта, расположенного на острове Лаван.

