Попала в секту? Подробности гибели жены бизнесмена, найденной возле дома в Москве

Следователи выясняют обстоятельства загадочной смерти на западе Москвы. Тело 35-летней женщины с ножевыми ранениями обнаружили под окнами ее дома. Однако в самой квартире дверь была заперта изнутри, и никаких следов борьбы. Как считают родственники погибшей, она попала в секту и сама свела счеты с жизнью. Эту версию изучил корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Под окнами многоэтажного дома — тело 35-летней Нелли Алляровой. Ее обнаружили обнаженной, с многочисленными ножевыми ранениями.

«Утром где-то в полвосьмого это было. Это уже второй случай. Года три назад парень также вылетел», — говорит местная жительница.

Погибшая — Нелли Аллярова — предположительно супруга предпринимателя Айрата Аллярова. Сейчас с родственниками работают следственные органы, отрабатывая каждую версию. Но сестра уверена, что Нелли находилась под чьим-то влиянием. Слишком странным казалось ее поведение.

«Я думаю, что она попала в какую-то секту. Она просила деньги, каждый день, 20–30 тысяч рублей, на анализы. Она сказала, что болеет по-женски. И когда мы пытались ей позвонить, спросить, она ли просит деньги, потому что мало ли, мошенники какие-то, она трубку никогда не брала. Мы пытались как-то связаться, она не отвечала», — рассказала сестра погибшей Альбина Раимжанова.

По словам сестры погибшей, Нелли состояла в школе регрессивного гипноза «Кристаллы Андара», где якобы проходили сеансы общения с «душой Иешуа» и проводили «чистку энергии».

«Рассказы близких показывают, что эта женщина была под явным влиянием, потому что ее личность резко изменилась по сравнению с тем, какая она была до этого. Она не воспринимала никаких аргументов своих близких, она была захвачена одной идеей», — пояснил сектолог Александр Дворкин.

По рассказам близких, до увлечения сомнительными практиками и псевдорелигиозными течениями Нелли активно изучала блог Павла Лаврентьева. Он называет себя целителем и проводником энергии света. С ним у Нелли тоже были консультации.

«ОБуквально неделю назад. Попросила денег. Я ей перевел сумму — 3000 рублей. Она сказала, что у нее проблемы со здоровьем. Что ей кто-то сказал, что в 35 у нее конец жизни», — рассказал Павел Лаврентьев.

Сам Лаврентьев, похоже, желанный гость на эфирах «Кассиопеи». Об участниках контактерско-уфологического центра, как сами они себя называют, «Известия» уже рассказывали. Ченнелингом, якобы высокочастотными аппаратами, которые воздействуют на биополе и энергетический уровень, там обещают вылечить любые заболевания, вплоть до онкологических.

С Лаврентьевым Нелли, судя по всему, была в дружеских отношениях. В переписке она рассказала о неком Владимире Сомове, который проводит с ней так называемые энергетические чистки.

«Это чистка меня, и там все, что делает этот Владимир Сомов со своими учениками. Я на грани. Все, что они делают, я все чувствую. Мне больно. Здоровье просто в минус. И все делают они ночами: после 11–12 ночи начинают и до самого утра. Вот я тебе пишу в 04:33, всю ночь они меня убивают», — говорится в переписке.

Журналистам удалось связаться с Владимиром Сомовым, который утверждает, что, напротив, пытался ей помочь. Какими методами — другой вопрос.

«Оттаскиваю вот этих всех людей, чтобы они в эту шизотерику не лезли. Вот моя задача. Потому что они лезут туда, куда они даже не представляют. Уберечь людей именно от сект», — заявил Владимир Сомов.

Кто мог совершить убийство, нанести погибшей ножевые ранения, сейчас выясняют следователи.

