Шаром покати: резервный фонд Украины сократился практически до нуля

Резервный фонд государственного бюджета Украины практически полностью исчерпан: на начало апреля в нем осталось около 1% средств. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.

По его данным, из первоначальных 49,42 миллиарда гривен в фонде сохранилось лишь около 0,5 миллиарда гривен.

Оставшиеся средства, как уточнил парламентарий, были направлены на программу «Национальный кешбэк», стартовавшую в марте 2026 года. Она предусматривает частичный возврат затрат на бензин для граждан на фоне резкого роста цен на топливо, вызванного обострением ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее, 2 апреля, депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что текущих финансовых ресурсов Киеву может хватить примерно на две недели. По его оценке, правительству придется компенсировать дефицит бюджета за счет увеличения налоговой нагрузки. Он отметил, что эти обязательства, вероятно, будут переложены на население страны.

Дополнительным фактором давления на финансовую ситуацию стало решение США. Администрация Белого дома 3 апреля опубликовала проект федерального бюджета на 2027 год, в котором не предусмотрены средства на поддержку Киева. В документе объемом 92 страницы отсутствуют упоминания Украины, а также не заложены расходы ни на военную помощь для нее, ни на прямое финансирование.

