США и Иран близки к договоренностям: Трамп сообщил о согласованных пунктах

Дональд Трамп: США будут тесно работать с Ираном для завершения войны

Фото: www.globallookpress.com/Li Rui

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Обсуждается отказ исламской республики от обогащения урана, а также меры по ликвидации ранее накопленных материалов.

США намерены взаимодействовать с Ираном для урегулирования конфликта, при этом значительная часть положений мирного плана уже согласована. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.

«Соединенные Штаты будут тесно сотрудничать с Ираном, в котором, как мы определили, произошла очень продуктивная смена режима! <…> Многие из 15 пунктов (мирного плана США — Прим. ред.) уже согласованы», — сообщил он.

По словам американского лидера, обсуждается отказ Ирана от обогащения урана, а также меры по ликвидации ранее накопленных материалов. Кроме того, Вашингтон ведет переговоры о возможном смягчении санкционного режима в отношении Тегерана.

До этого Трамп сообщил о решении приостановить удары по Ирану на две недели. Одним из условий стала полная разблокировка Ормузского пролива. Также, по его словам, США получили от иранской стороны предложения по урегулированию конфликта.

При этом глава Белого дома подчеркнул, что допускает возобновление боевых действий, если стороны не смогут достичь соглашения, устраивающего Вашингтон.

Ожидается, что переговоры между США и Ираном продолжатся в ближайшие дни. В соответствии с распоряжением верховного лидера Ирана аятоллы Моджтабы Хаменеи, встреча делегаций пройдет 10 апреля в Исламабаде.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.