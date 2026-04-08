Укрепление позиций: Дмитрий Патрушев обозначил новый курс развития рыбной отрасли в России

Патрушев: российская рыбная продукция попадает на прилавки более 100 стран мира

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Наша страна входит в число мировых лидеров по добыче водных биоресурсов.

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев обозначил ключевые направления развития рыбохозяйственного комплекса страны на расширенном заседании коллегии Росрыболовства в Москве. Участники подвели итоги 2025 года и обсудили планы на 2026 год.

По его словам, отрасль сохраняет устойчивость и демонстрирует рост. Россия входит в число мировых лидеров по добыче водных биоресурсов. Общий вылов в 2025 году составил 4,7 миллиона тонн. Отдельно отметили рекордный показатель по минтаю — впервые за четверть века он превысил два миллиона тонн. Также значительно увеличился вылов лососевых — рост составил около 40%.

Особое внимание на совещании уделили финансовым результатам, объемам добычи, экспорту и внутреннему рынку, а также развитию аквакультуры и мерам поддержки отрасли.

«В прошлом году добыча водных биоресурсов и другие производственные процессы в отрасли проходили штатно. В результате наша самообеспеченность рыбой и рыбной продукцией практически достигла 123%. Что очень важно, финансовые показатели организаций рыбохозяйственного комплекса сохранили положительную динамику», — подчеркнул Патрушев.

Так, оборот обновил максимальное значение и превысил один триллион 200 миллиардов рублей. Прибыль же увеличилась на 50%, до 206 миллиардов рублей.

«Продолжали развиваться поставки рыбной продукции за рубеж. Их объем в 2025 году превысил два миллиона тонн, за счет чего экспортная выручка увеличилась почти на 20%. Несмотря ни на что, отечественная рыбная продукция попадает на прилавки более 100 стран мира. Это вновь подтверждает статус Российской Федерации как надежного торгового партнера. Ключевой задачей отрасли на перспективу является дальнейшее наращивание вылова», — заявил вице-премьер.

Патрушев также подчеркнул важность научного сопровождения отрасли. Государство продолжает финансировать исследования и обновление научного флота.

«В прошлом году объем достиг восьми миллиардов рублей. Сопоставимая сумма предусмотрена и на 2026 год. Отмечу, что при поддержке государства обновляется научно-исследовательский флот Росрыболовства. В 2025-м году флотилия Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) пополнилась судном „Викентий Зайцев“, которое будет изучать возможности для восстановления промысловых запасов байкальского омуля. Ожидаем, что к концу 2028-го года на воду будут спущены еще два новых судна для исследовательской работы в Мировом океане», — заключил он.

В числе приоритетов на ближайшие годы — увеличение объемов добычи, укрепление экспортных позиций и дальнейшее развитие научной базы отрасли.

