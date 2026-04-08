«Больше не верят картинке»: как изменился рынок косметики в России

Спрос в сфере красоты снизился, однако это не связано напрямую с отсутствием денег. Главная причина — сложность выбора и недоверие к обещаниям.

Покупатели косметики стали более требовательными и теперь не ориентируются исключительно на рекламу и внешний вид продукта. Об этом заявила председатель оргкомитета выставки индустрии красоты InterCHARM Анна Дычева-Смирнова во время выступления на Международной конвенции для специалистов в области косметологии и эстетической медицины.

По ее словам, рынок красоты сильно изменился, а вместе с ним изменилось и поведение потребителей.

«Рынок изменился, и, как вы видите, вся конструкция рынка очень сильно изменилась, но он не стал менее желающим, он просто стал менее прощающим», — отметила Дычева.

Эксперт подчеркнула, что снижение покупок не связано напрямую с отсутствием денег. Главная причина — сложность выбора и недоверие к обещаниям.

«Здесь не совсем вопрос в том, что нет денег, здесь просто вопрос в том, что надо выбрать из трех миллионов 394 тысяч баночек только в одном сегменте. И сил на это нет, и обмана очень много, и ложных обещаний очень много, и поэтому достаточно сложно», — пояснила она.

По ее словам, современный потребитель по-прежнему хочет тратить деньги на уход за собой, но теперь требует обоснования покупки.

«Но он больше не готов покупать просто так из доверия к картинке. Он хочет объяснить себе покупку, и необязательно научно, мы это уже поняли, но достаточно логично», — отметила специалист.

Раньше косметика часто продавалась за счет образа и эмоций, однако теперь этого уже недостаточно.

«Поэтому потребитель хочет четкое обоснование: «Почему я должен это купить, за что я плачу», — сказала Анна.

Дычева отметила, что россияне стали активно проверять информацию перед покупкой. По ее данным, ежемесячно фиксируется около 1,4 миллиона поисковых запросов в формате проверки достоверности.

«И это точный индикатор того, о чем мы говорим, что человек у нас, россиянин, пытливый, он хочет знать, почему и так далее», — подчеркнула эксперт.

Она также указала на три ключевых фактора, которые теперь влияют на выбор: цена, информация о бренде и его происхождение. Например, интерес к экологичной косметике сохраняется, но готовность переплачивать за нее снизилась.

«89% россиян убеждены, что экологичность повышает цену, и готовность переплачивать за экологический продукт за эти несколько лет снизилась с 64% на 40%», — привела цифры специалист.

Кроме того, для молодых покупателей важнее подробное описание товара, чем скидка, а также реальные отзывы других пользователей. Отдельное внимание уделяется прозрачности брендов. Наличие сайта, соцсетей и офлайн-присутствия стало важным показателем надежности. Без этого потребители сомневаются в существовании компании.

Эксперт подчеркнула, что в современных реалиях формируется новый тип мышления. По ее словам, в данный момент покупки в сегменте выше 3000 рублей чаще делают только лояльные клиенты, что дополнительно усиливает конкуренцию на рынке и требует от брендов большей открытости и доказательной ценности продуктов.

