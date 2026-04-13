Тед Банди снова в деле: ДНК-экспертиза раскрыла убийство спустя 50 лет

Фото: Mark Forey/ASSOCIATED PRESS/ТАСС

Современные технологии позволили изобличить одного из самых жестоких преступников в истории.

В США благодаря продвинутому анализу ДНК официально подтверждена причастность серийного убийцы Теда Банди к смерти 17-летней Лоры Энн Эйм в 1974 году. Об этом сообщает Daily Mail.

Шериф округа Юта Майк Смит в ходе пресс-конференции объявил, что современные методы исследования биологических жидкостей, найденных на теле жертвы, позволили выделить мужской профиль, который полностью совпал с данными Банди, хранящимися в базе Флориды.

До этого момента дело оставалось формально нераскрытым в течение 37 лет после казни маньяка, так как его предсмертного признания было недостаточно для окончательного закрытия расследования и исключения других версий.

Лора Энн Эйм бесследно исчезла в ночь на Хэллоуин, когда вышла с вечеринки за сигаретами. Спустя месяц ее обнаженное тело со следами насилия обнаружили в горах недалеко от Американ-Форк-Каньон.

Тед Банди перед своей казнью на электрическом стуле в 1989 году признался в убийстве 30 женщин, включая Лору, однако юридически закрепить его вину удалось только сейчас.

Следователи отметили, что теперь у них есть полный генетический профиль преступника, который будет разослан по всей стране для проверки других «висяков» (нераскрытых уголовных дел).

Сестра погибшей, Мишель Импала, выразила удовлетворение тем, что справедливость восторжествовала, отметив, что Лора была бы счастлива узнать о завершении этого долгого пути к правде.

Сержант Майк Рейнольдс подчеркнул, что этот успех стал возможен благодаря сотрудничеству с криминалистической лабораторией департамента общественной безопасности Юты.

По его словам, правоохранители уже близки к раскрытию еще одного старого дела, связанного с Банди. В период с 1974 по 1978 годы маньяк терроризировал семь штатов, совершая нападения на молодых женщин.

Несмотря на многочисленные побеги из-под стражи и попытки защищать себя в суде самостоятельно, Банди был приговорен к смерти. Последний всплеск его активности произошел во Флориде, где он совершил жестокое нападение в женском общежитии, прежде чем был окончательно схвачен полицией.

