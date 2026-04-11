Опасная мода: криминальный бизнес под вывеской барбершопов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Сеть турецких парикмахерских оказалась прикрытием для деятельности этнических преступных группировок.

В Великобритании участились случаи использования парикмахерских в турецком стиле для прикрытия тяжких преступлений, включая отмывание денег, торговлю людьми и терроризм. Об этом сообщает Daily Mail.

Несмотря на то, что большинство таких заведений работают легально, правоохранительные органы фиксируют пугающий рост криминальной активности, за которой зачастую стоят иранские и курдские группировки.

Конфликты между конкурентами перерастают в жестокие уличные столкновения с применением холодного оружия, что приводит к тяжелым травмам и летальным исходам среди участников «разборок» за территорию влияния.

Масштабы проблемы подтверждаются конкретными инцидентами в разных частях страны. В Блэквуде массовая драка с участием 25 человек произошла из-за планов сотрудника открыть новую точку, что разозлило конкурентов.

В ходе потасовки использовались кастеты и гаечные ключи. В городе Хоув затяжной конфликт между заведениями K Barbers и HB Barbers закончился госпитализацией двоих мужчин с глубокими ножевыми ранениями.

Прокуроры отметили в суде наличие «плохой крови» между владельцами, однако истинные причины вражды могли скрываться глубже простой коммерции. Жители Сомеркотса также стали свидетелями убийства сотрудника барбершопа SR Barbers во время стычки с представителями конкурирующей фирмы Pro Barbers.

Особое внимание полиции привлекла связь салонов с международным криминалом. Владелец заведения в Кэмдене Хева Рахимпур оказался крупным контрабандистом, переправившим через Ла-Манш около десяти тысяч мигрантов.

Свою парикмахерскую он использовал для легализации 13 миллионов фунтов стерлингов, полученных преступным путем. Сейчас он отбывает 11-летний срок.

Другой пример — салон Boss Crew Barbers в Лондоне, чей хозяин Тарек Намуз направлял государственные ковидные пособия на финансирование сторонников ИГИЛ* в Сирии. Силовики доказали переводы на сумму более 11 тысяч фунтов, при этом сам осужденный хвастался возможностью закупать снайперские винтовки для боевиков.

* — запрещенная в РФ террористическая организация.