Увлекалась эзотерикой и просила деньги: что известно о погибшей в Москве женщине

Сестра погибшей в Москве женщины не исключила ее участия в секте

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Родственники покойной супруги бизнесмена подозревают, что женщину довели до трагедии духовные наставники.

Незадолго до гибели 35-летняя жена самарского бизнесмена, найденная возле жилого дома с ножевыми ранениями в Москве, просила у близких деньги. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщила сестра погибшей Альбина.

Как рассказала родственница, женщина в последнее время вела себя крайне подозрительно и постоянно просила у родственников деньги. Эти средства якобы требовались ей на медицинские обследования, однако лично подтвердить свои нужды по телефону она отказывалась.

«Она регулярно просила от 20 тысяч до 30 тысяч рублей на анализы, говорила, что болеет. И когда мы с сестрой пытались ей позвонить, спросить, действительно ли она просит деньги — мало ли это мошенники какие-то, то она трубку никогда не брала. Мы скинули ей 20 тысяч рублей, карту сразу же заблокировали», — поделилась сестра погибшей.

Альбина также добавила, что стиль текстовых сообщений женщины резко изменился — в переписке появился несвойственный ей жаргон, что наталкивает на мысли об использовании телефона посторонними людьми.

Близкие женщины убеждены, что она попала в секту. Погибшая увлекалась эзотерическими учениями. По словам Альбины, сестра начала отрицать существование Бога и настойчиво призывала других членов семьи заняться «очищением души». При этом в семейной жизни женщины видимых конфликтов не наблюдалось. Ее супруг характеризуется родственниками как исключительно добрый и неагрессивный человек.

Тело женщины с множественными ножевыми ранениями обнаружили 8 апреля на улице Лобачевского, рядом с домом, где она проживала. На месте происшествия продолжают работать правоохранительные органы для установления всех обстоятельств случившегося и поиска виновных.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.