Вдова Оззи Осборна продает поместье в Лос-Анджелесе за 17 миллионов долларов

Знаменитая усадьба в элитном районе Хэнкок-парк выставлена на торги спустя восемь месяцев после кончины рок-звезды.

Вдова рок-музыканта Оззи Осборна Шэрон выставила на торги знаменитое поместье в Лос-Анджелесе, где она долгие годы жила вместе с супругом, оценив объект в 17 миллионов долларов. Об этом сообщает Daily Mail.

Шэрон Осборн планирует сменить образ жизни и переехать в более скромное жилье после смерти рок-звезды. Сейчас супруга артиста хочет делить свое время между новой квартирой в Калифорнии и семейным особняком в английском Бакингемшире.

Продаваемый дом площадью около 950 квадратных метров был приобретен парой в 2015 году почти за 12 миллионов долларов. Здание, построенное в 1920-х годах, располагается в престижном районе Хэнкок-парк. Одной из уникальных особенностей особняка является домашний кинотеатр, в котором сохранился камин с автографом Элвиса Пресли.

Шэрон уже пыталась продать этот дом в 2022 году, когда чета планировала окончательное возвращение в Великобританию, однако тогда сделка не состоялась, и объект был временно снят с рынка.

По информации People, в доме семь спален и 11 ванных комнат. Также в нем есть собственный кинотеатр, бассейн с мозаикой ручной работы и отдельный гостевой дом. Особой деталью интерьера стала облицовка камина в домашнем кинотеатре — на ней сохранились автографы известных гостей разных лет, среди которых Элвис Пресли, Натали Вуд и певец Мел Торме.

Переезд Шэрон Осборн связан не только с переменами в личной жизни, но и с желанием быть ближе к детям и внукам, которые продолжают жить в США.

Источники из окружения вдовы отмечают, что ей больше не требуется столь масштабная резиденция в Лос-Анджелесе, поэтому она ищет квартиру поменьше. В то же время ее дочь Келли ранее признавалась, что семья неоднократно пыталась выкупить другой свой культовый дом, где снималось шоу «Семейка Осборнов», но нынешние владельцы отвечают отказом.

Оззи Осборн ушел из жизни в июле прошлого года от сердечной недостаточности и был похоронен в Англии, как он всегда и желал.

