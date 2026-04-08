Суд оставил в силе приговор по делу об убийстве байкера в Москве

Первый апелляционный суд рассмотрел жалобу на приговор по делу об убийстве байкера Кирилла Ковалева, которое произошло после конфликта из-за парковки. Приговор обвиняемым в преступлении оставили в силе. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Также по суду был конфискован в доход государства автомобиль марки BMW, на котором подъехал один из обвиняемых, Шохрат Аббасов, к месту конфликта. Машина, по версии стороны обвинения, использовалась для сокрытия преступления.

Ранее прокуратура назвала вынесенное наказание слишком мягким. Ведомство потребовало ужесточить приговор для Бахтияра Аббасова и Нахида Гусейнова, а также отменить оправдание Низами Аббасова.

Потерпевшая сторона также не согласилась с решением суда. Родители погибшего рассказали, что до сих пор тяжело переживают утрату. Представители семьи считают, что размер компенсации морального вреда был занижен.

Мать Кирилла Ковалева рассказала, что ее сын собирался создать семью.

«На руках у невесты убивают ее будущего мужа», — сказала она.

По ее словам, девушка погибшего получила тяжелую психологическую травму и проходит лечение. При этом ее не признали потерпевшей, так как пара не была официально зарегистрирована.

В ходе заседания выступили и обвиняемые. Шахин Аббасов в последнем слове попросил прощения и заявил о своей вине. Его брат Шохрат Аббасов также принес извинения и утверждал, что не планировал преступление.

«Я ничего не планировал, просто брат мне позвонил и сказал езжай сюда. Я просто пытался остановить этот конфликт», — сообщил он.

Защита утверждала, что деньги, изъятые при обыске, предназначались семье погибшего, однако потерпевшие отказались их принять.

До этого, как писал 5-tv.ru, Московский городской суд вынес приговор шести фигурантам дела. Шахин и Шохрат Аббасовы получили 17 и 12 лет колонии строгого режима за убийство из хулиганских побуждений. Еще один фигурант был осужден на восемь лет за укрывательство и дачу взятки. Часть обвиняемых освободили в зале суда, так как они уже отбыли наказание в следственном изоляторе, а Низами Аббасова оправдали.

Преступление произошло 17 апреля 2024 года на Краснодарской улице в Москве. Конфликт начался из-за замечания о неправильно припаркованном автомобиле и перерос в драку, в ходе которой Кирилл Ковалев получил смертельные ножевые ранения. Позже выяснилось, что после нападения обвиняемые пытались скрыться при помощи родственников, однако их задержали в Ростовской области.

