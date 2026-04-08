Путин: в обеспечении ВС РФ сделано не все необходимое

Губернатор Ивановской области доложил о развитии легкой промышленности и закупках обмундирования.

Президент России Владимир Путин заявил, что по линии вещевого снабжения Вооруженных сил Российской Федерации остаются нерешенные вопросы. Об этом он сообщили 8 апреля по итогам встречи главы государства с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским.

Глава региона рассказал президенту о развитии местной легкой промышленности и упомянул указ о закупках вещевого обмундирования для нужд армии.

«Еще не все там сделано, что нужно по этому направлению», — отметил Путин.

Ранее, 12 марта, в Ростове-на-Дону правительство России и «Народный фронт» вручили десантникам технику для выполнения боевых задач в зоне СВО. Бойцы получили 50 электромотоциклов, 50 квадроциклов, десять «УАЗов Профи», а также 100 тепловизионных прицелов и мотопомпы для откачки воды из укрытий.

Ранее 5-tv.ru писал, что добровольцы из Москвы сшили и отправили в зону СВО подсумки (специальные жилеты-аптечки) для служебных собак.

