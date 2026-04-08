Подпись под давлением? Дело о наследстве ветерана ВОВ проверят эксперты

Видео с последними решениями фронтовика изучат на признаки манипуляций.

Дочь покойного ветерана Великой Отечественной войны Николая Кизюна добилась проведения экспертизы видеозаписей, на которых, как считает защита, 97-летнего мужчину могли склонить к отказу от наследства. Адвокат Александр Зорин в беседе с 5-tv.ru сообщил, что следствие уже согласилось на комплексную психолого-лингвистическую экспертизу.

«Эксперту будут предоставлены диски со всеми видеозаписями в квартире, затем с видеозаписями всех моих бесед с ветераном, где он подтверждает обман, аудиозаписями разговоров с ответчиками, когда я звонил им и предлагал все вернуть, а они признали, что генерал комнату хотел себе оставить и что паспорт у него забрали, а он это обнаружил и начал возмущаться. Также внук ворвался, записывал на диктофон и требовал отказаться от иска — эту запись тоже», — сообщил Зорин.

Речь идет о проверке обстоятельств, при которых пожилой мужчина подписал документы об отказе от наследства. Следователи изучают материалы на предмет возможного мошенничества.

Экспертам предстоит детально разобрать записи разговоров, зафиксированных в феврале 2025 года. Они должны определить, оказывалось ли на ветерана давление, вводили ли его в заблуждение и понимал ли он суть происходящего. Особое внимание уделят словам нотариуса и родственников, а также поведению самого Кизюна — его реакции, жестам и состоянию.

Также специалисты оценят, могли ли возраст, стресс и спешка повлиять на способность мужчины осознанно принимать решения. Отдельно проверят, использовались ли психологические приемы вроде давления или создания искусственной срочности.

Защита настаивает, что ветеран неоднократно говорил об обмане. Эти заявления сравнят с тем, что происходило в момент подписания документов, чтобы выявить возможные противоречия. Параллельно защита также будет добиваться назначения почерковедческой экспертизы нотариуса Александра Федорченко. Они предполагают, что не все подписи нотариуса могли быть сделаны лично им.

История началась с обращения вдовы сына ветерана к нотариусу, чтобы оформить недвижимость. По версии стороны защиты, пожилому мужчине представили документы как исполнение его «последней воли». В результате он отказался от наследства, хотя в него входили сразу несколько объектов — квартиры, дом, автомобиль и счета. Позже обстоятельства сделки вызвали сомнения, а дело стало предметом проверки.

Николай Кизюн скончался в октябре 2025 года в возрасте 97 лет после длительной болезни.

