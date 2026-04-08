«Пробный шар»: автосалон подал в суд на клиентку после отказа от допуслуг

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Покупательница пожаловалась на обман при оформлении сделки.

История, которая может перевернуть привычные отношения между продавцами и потребителями. В Петербурге автосалон подал в суд на покупательницу. Причем произошло все по уже стандартной схеме, которая больше похожа на мошенничество. Вначале в договоре завысили стоимость автомобиля.

А после стали навязывать дополнительные услуги, за которые обещали новую скидку. Например, потребовали застраховать свою жизнь в конкретной компании, фактически лишив девушку какого-то права выбора. Чем может закончиться это разбирательство, от которого в шоке даже юристы, выяснила корреспондент «Известий» Наталья Оскерко.

Первый в жизни автомобиль — и первое судебное разбирательство. Ольга уверена: при покупке этой красной иномарки ей не только навязали дополнительные услуги, но еще и обманули.

«Они сделали мне скидку в 150 тысяч рублей, которой не было факту, и они просто искусственно увеличили стоимость автомобиля в договоре», — рассказала клиент автосалона Ольга Якушкина.

В объявлении автомобиль стоил почти миллион четыреста тысяч рублей. А в договоре — уже полтора. Но менеджер успокоил: заплатить нужно на сто пятьдесят тысяч меньше, ведь салон дарит щедрую скидку. Если Ольга оформит страховку: но не КАСКО или ОСАГО, а собственного здоровья. В конкретной фирме.

«Очень удивительно, что не был предоставлен выбор именно страховых компаний. Менеджер кредитный сказала: ну вот у вас страховка будет стоить 131 тысячу», — объяснила Якушкина.

Уже после сделки девушка решила отказаться от страховки в пользу альтернативы — за 15 тысяч рублей в фирме, которая тоже является партнером автосалона. И вроде бы ничего не нарушила — воспользовалась периодом охлаждения. Вот только салон ответил претензией. С требованием вернуть свое агентское вознаграждение — почти 130 тысяч. Теперь на все вопросы девушки здесь отвечают вот так, с дежурной улыбкой.

«На сайте объявлений эта иномарка стоит миллион шестьсот тысяч рублей. В салоне нам, конечно, тут же предложили скидку — 50 тысяч, если мы оформим покупку в кредит. А потом еще 20 тысяч — видимо, в качестве финального аргумента. И вот покупка уже не кажется такой дорогостоящей», — отметил корреспондент.

Затем добавляют бонусные услуги. А во время сделки всплывает некое дополнительное соглашение, которое обязывает клиента соблюдать условия договора. И период охлаждения здесь уже ни при чем. И если раньше в подобных спорах суд зачастую вставал на сторону потребителя, то теперь автосалоны работают на опережение: первыми подают иск.

«На мой взгляд, здесь наблюдается некая эволюция вот этих схем по продаже дополнительных услуг. Может быть, это пробный шар, откатать в суде подобную практику, потому что вот ровно таких же ситуаций я в практике не нашел», — отметил адвокат Николай Кошман.

С одной стороны, агентское вознаграждение автосалона клиента не касается, это уже за рамками отношений продавца и покупателя, считают эксперты. Да и финансового ущерба организации девушка тоже не нанесла — автосалон же получил свою выгоду от сделки. С другой стороны — сумма в договоре вполне конкретная. И клиент его подписал.

«В условиях, когда вы сначала подписываете договор, платите деньги и заключаете деньги на одних условиях, а потом откатываете обратно — вы оказываетесь недобросовестным приобретателем транспортного средства, и, может быть, суд встанет на сторону истца — автосалона», — объяснил автоэксперт Дмитрий Попов.

Так что за этим судебным процессом автоэксперты будут следить особенно внимательно. Но его можно было бы избежать — просто не подписывая документы, пока сумма в договоре не будет соответствовать ценнику на машине.

