«Катастрофические последствия»: в Конгрессе раскритиковали перемирие США и Ирана

Фото, видео: www.globallookpress.com/Hu Yousong

В Тель-Авиве крайне недовольны, что Израиль выбросили из переговорного процесса на Ближнем Востоке.

В Израиле крайне недовольны тем, что Вашингтон, по сути, выбросил Тель-Авив из переговорного процесса. А в самих Штатах вообще собираются объявить Трампу импичмент. Почему — разбиралась корреспондент «Известий» Мария Коровина.

Когда весь мир выдохнул хоть немного, настало время собирать камни — точнее, осколки репутации страны, называющей себя сверхдержавой. Привела ли война на Ближнем Востоке к заявленным Вашингтоном целям и, самое главное, не запустило ли все это сценарий неконтролируемого хаоса? На Капитолийском холме немало тех, кто сдержанно хвалит внезапное известие о перемирии. Но все же больше вот таких мнений.

«Дональд Трамп по сути согласился предоставить Ирану контроль над Ормузским проливом. Это невероятно. Если это соглашение действительно дает Ирану право контролировать пролив, это будет иметь катастрофические последствия для всего мира», — заявил сенатор Крис Мерфи.

И оппонентов из Демократической партии, и бывших соратников Трампа по MAGA (Make America Great Again — политическое движение Трампа. — Прим. ред.) — не ясно даже, что шокирует сильнее: фактическое признание права Тегерана на обогащение урана или сохранение исламской республикой своих ракетных и беспилотных программ. Ну и главный козырь, неожиданно для Трампа, оказался в руках другой стороны.

«Эта война фактически дала Ирану оружие, которое гораздо более применимо, чем ядерное, — это контроль над Ормузским проливом, позволяющий перекрывать мировые поставки нефти и, по сути, дестабилизировать глобальную экономику», — считает американский аналитик Фарид Закария.

Демократы в Палате представителей Конгресса уже подсуетились, призвав к отстранению Трампа от должности либо путем импичмента, либо применив 25-ю поправку — это конституционная процедура, позволяющая объявить действующего президента неспособным выполнять свои обязанности.

«Необходимо, чтобы вице-президент и Конгресс применили 25-ю поправку, которая требует большинства голосов, чтобы заявить, что президент больше не компетентен или не способен выполнять обязанности. Это может быть как физическая недееспособность, так и психическая нестабильность, что явно относится к Трампу, который ведет себя крайне агрессивно», — заявил член Конгресса США Дэниел Голдман.

Что в действительности взорвалось на Ближнем Востоке — так это общественное мнение в Израиле, который неожиданно почувствовал себя в шкуре европейцев. В переговорном процессе Тель-Авив не участвовал. Его просто поставили перед фактом.

«Это политическая катастрофа! Израиль даже не был за столом переговоров. Нам понадобятся годы, чтобы исправить политический и стратегический ущерб, который Нетаньяху нанес из-за своего высокомерия, халатности и отсутствия стратегического планирования», — заявил израильский политик Яир Лапид.

Со стратегическим планированием в этой военной кампании, сейчас выясняется, как-то сразу не задалось.

«Первоначальный расчет заключался в том, что война продлится две, максимум три недели, и что после „обезглавливания“ руководства режим развалится. Этого не произошло. Затем он думал, что в течение двух недель будут уничтожены все ракетные пусковые установки. Этого тоже не произошло. И теперь у США и Израиля заканчиваются перехватчики», — пояснил политолог-востоковед Низар Фарсах.

Чтобы хоть как-то почувствовать себя причастным к глобальным геополитическим процессам, французский лидер Макрон объявил, что берет под личный контроль выполнение условий по Ормузскому проливу.

«Мы несколько недель работали над мобилизацией наших партнеров в Азии, Европе. В настоящее время 15 стран, возглавляемые Францией, участвуют в планировании с тем, чтобы обеспечить выполнение условий, необходимых для содействия возобновлению морского сообщения», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Правда, даже после открытия стратегической водной артерии потребуется немало месяцев, чтобы мировые поставки авиационного топлива вернулись к нормальному уровню. Все дело в перебоях в работе нефтеперерабатывающих заводов на Ближнем Востоке, от некоторых из которых камня на камне не осталось. Так что Европе придется еще сильнее затянуть пояса.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.