«Политическая катастрофа»: на каких условиях США и Иран объявили о перемирии

Обе стороны рассматривают соглашение как победу.

Сообщается, что за две недели перемирия США и Иран попробуют прийти к окончательному соглашению. Власти республики уже составили свой план из десяти пунктов. Именно он, по заявлению Дональда Трампа, станет основой переговоров. Что требуют в Тегеране и на чем настаивает Вашингтон — в материале корреспондента «Известий» Александра Надсадного.

До начала конца израильское телевидение считало время, которое, казалось, неизбежно приближает Иран к катастрофе, но Трамп сдал назад, пока на две недели. Десять пунктов, предложенных Ираном для мирного урегулирования, которые потрясли мир сильнее многотонных бомб. Усилиями пакистанских посредников обещанный США конец света на Ближнем Востоке удалось остановить.

«После трех отступлений, в конце концов, громкоговорящий президент США был вынужден принять 10-пунктный план Ирана в качестве основы для переговоров», — заявил секретарь Совета политической целесообразности Ирана Мохсен Резайи.

Список требований Ирана похож не на мольбы о милости проигравшего, а на ультиматум равного. Среди пунктов — гарантия безопасности Ирана от ударов, прекращение израильского наступления против ливанской «Хезболлы», сохранение контроля Ирана над Ормузским проливом, согласие на обогащение урана, отмена всех основных и вторичных санкций, выплата компенсации Ирану.

«Сегодня утром я услышал, что наши условия были приняты, и было объявлено о прекращении огня. Я был искренне рад от всего сердца. Надеюсь, это откроет путь к победе, приведет к снятию несправедливых санкций и позволит иранцам после всех этих лет жить как все и просто дышать», — отметил житель Тегерана Хадис Хосрави.

То, что Трамп принял мирный план, согласовав большинство пунктов, народ и руководство Ирана считают своей победой, которую уже активно празднуют. Местные новости рассказывают, что Вашингтон согласен выплатить Тегерану компенсации, вывести военных из региона и прекратить боевые действия против исламского сопротивления в Ливане, тем самым обнулив все свои военные цели.

Трамп считает победой пункт, согласно которому Иран откроет Ормузский пролив, правда, не бесплатно, а за фиксированные два миллиона долларов — такова дань с каждого проходящего судна. Эти средства персы разделят с соседним Оманом и используют для восстановления инфраструктуры, поврежденной в ходе военной операции.

«В военном отношении он описал это мне как полную победу — победу в военном смысле. А затем сказал, что и во всех остальных смыслах тоже полная победа», — заявили в эфире телеканала ABC News.

Для Трампа переговоры — шанс сохранить лицо и закончить войну, против которой не утихают протесты, и которая приносит казне убытки и негативно влияет на его рейтинг. По данным The New York Times, к перемирию Иран подтолкнул Китай, призвав Исламскую Республику проявить гибкость и разрядить напряженность.

Израиль хоть и присоединился к соглашению о прекращении огня с Ираном, но явно без энтузиазма.

«За всю нашу историю не было такой политической катастрофы. Израиль даже не участвовал в принятии решений, затрагивающих саму основу нашей национальной безопасности. Армия выполнила все поставленные задачи, общественность проявила удивительную стойкость, но Нетаньяху потерпел политический и стратегический провал», — подчеркнул лидер израильской оппозиции Яир Лапид.

Первый раунд мирных переговоров США и Ирана намечен на 10 апреля, он должен пройти в Исламабаде, где стороны обсудят окончательное мирное соглашение по всем десяти пунктам. Делегации обеих стран уже получили приглашения.

