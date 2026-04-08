От Амура до Одиссеи: какие редкие имена дали детям в Москве

Самыми популярными детскими именами в 2026 году стали Михаил и Анна

Родители продолжают экспериментировать, но классика по-прежнему держится в топе.

В Москве с начала 2026 года родители все чаще выбирают для новорожденных нестандартные имена, однако список самых популярных остается прежним. Об этом сообщила начальник управления ЗАГС столицы Светлана Уханева.

«Популярные имена среди новорожденных на текущий момент не изменились по сравнению с прошлым годом. Самыми популярными мужскими именами стали Михаил, Александр и Лев, а женскими — Анна, София и Мария. Также родители дают детям необычные и редкие имена. Среди женских выделились Славия, Искра и Сора, среди мужских — Амур», — приводит слова Уханевой портал mos.ru.

Помимо лидеров рейтинга, среди мальчиков востребованы такие имена, как Иван, Максим, Марк, Матвей, Роман и Артем. В то же время некоторые родители выбирают редкие варианты — например, Цветай, Патрикей, Марс, Максимус, Ладомир, Алмаз и Анатоль. Отдельные имена встречаются единично: Северьян получили два ребенка, Север — три, а Нил — семь.

У девочек, помимо популярных Анны и Софии, часто встречаются имена Василиса, Варвара, Ева, Александра, Виктория, Полина и Елизавета. Среди необычных вариантов — Эванджелина, Соломия, Одиссея, Милалика и Макионора. Иногда родители дают детям двойные и даже тройные имена, такие как Виолета София Евлалия или Анна Фекла.

Зарегистрировать рождение ребенка можно в любом центре «Мои документы», независимо от места проживания родителей. Для этого требуется медицинское свидетельство и паспорт — процедура занимает один день.

