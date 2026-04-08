Родители обвиняемых в насилии над пятиклассником просят прекратить уголовное преследование

Взрослые считают, что скандальный инцидент в Свердловской области — не более, чем неудачная шутка.

Родители подростков из города Реж Свердловской области, проходящих по делу о насилии над пятиклассником, выступили с обращением к высшим судебным инстанциям. По информации портала Е1.ru, они направили заявление в Верховный суд с просьбой разобраться в обстоятельствах дела.

Сам инцидент произошел еще в 2024 году. Тогда ситуация вызвала широкий резонанс среди родителей учеников. При этом сами подростки, оказавшиеся под следствием, утверждают, что лишь баловались.

В обращении взрослые утверждают, что произошедшее в школьном туалете не носило криминального характера и представляло собой неудачную шутку. По их версии, в момент инцидента в помещение зашел педагог, услышав шум, и разогнал школьников.

Однако спустя два дня один из учеников сообщил о случившемся на телефон доверия, после чего было возбуждено уголовное дело. Родители считают, что расследование ведется с нарушениями.

Они также указали на ряд процессуальных, по их мнению, недочетов и обратились к председателю Верховного суда и генпрокурору с просьбой прекратить уголовное преследование несовершеннолетних.

Пострадавший ребенок прошел медицинскую экспертизу, в ходе которой не было обнаружено признаков насильственных действий. Знакомые обвиняемых также настаивают, что произошедшее не выходило за рамки грубого поведения: школьники якобы стянули с мальчика одежду, трогали его и вели себя вызывающе.

