В Иране опровергли согласование главы переговорной группы для диалога с США

Tasnim: глава переговорной группы для диалога Ирана с США еще не определен

Однако процесс подготовки к дипломатическим консультациям продолжается.

В Иране пока не назначили руководителя переговорной группы для диалога с США при посредничестве Пакистана. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на осведомленные источники.

В источнике уточнили, что процесс подготовки к переговорам продолжается, однако решения пока не приняты.

«Секретариат Высшего совета национальной безопасности Ирана совместно с тремя ветвями власти и другими соответствующими должностными лицами тщательно изучает все аспекты и условия, необходимые для переговоров, и официальные заявления будут сделаны в ближайшее время», — отметили в сообщении.

Также представитель призвал СМИ не распространять неподтвержденную информацию и избегать домыслов, не основанных на фактах.

До этого агентство ISNA в Telegram-канале сообщало, что переговорную группу может возглавить спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф. По тем же данным, делегацию США якобы должен был возглавить вице-президент США Джей Ди Вэнс.

В этот же день президент США Дональд Трамп заявил, что согласился продлить паузу в ударах по Ирану на две недели. По его словам, условием стала полная разблокировка Ормузского пролива. Он также отметил, что Вашингтон получил от Тегерана предложение из десяти пунктов по урегулированию конфликта.

Конгрессмен от Республиканской партии Крис Мерфи раскритиковал условия перемирия США и Ирана. Он назвал их катастрофическими. Эксперт выразил сомнение в достоверности договоренностей и указал на то, что стороны по-разному трактуют положения возможной сделки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что потребуют США от Ирана на предстоящих переговорах. Ожидается, что дипломатические консультации между сторонами начнутся 10 апреля в Исламабаде.

