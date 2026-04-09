Пасхальный тираж «Русского лото» объединит людей вокруг благотворительности

Часть средств от тиража пойдет на помощь службе «Милосердие».

Встретить светлый праздник Пасхи и помочь тем, кто нуждается в поддержке, смогут участники традиционного благотворительного тиража «Русского лото». Этот пасхальный тираж проходит уже четвертый год подряд и объединяет людей с добрым сердцем из всех уголков России.

«Обычно люди играют в лотерею с надеждой выиграть крупный приз, но пасхальный тираж „Русского лото“ немножко про другое. Он про объединение людей вокруг идеи благотворительности. И он действительно становится символом единства и надежды на лучшее», — отметила операционный директор по маркетингу «Столото» Варвара Басанович.

На добрые дела от проведения пасхального тиража будет перечислено по десять рублей с каждого проданного билета. Благодаря активности участников, за предыдущие годы уже удалось собрать 153 миллиона рублей на дела милосердия.

Собранные средства направляют православной службе помощи «Милосердие». Ее подопечные — это люди с ограниченными возможностями, пациенты с тяжелыми заболеваниями, одинокие старики, малообеспеченные семьи, воспитанники детских домов, бездомные и те, кто просто оказался в тяжелой жизненной ситуации. На отчисления от пасхальных тиражей службой помощи было профинансировано уже более двухсот благотворительных проектов.

«Уже несколько лет благодаря этим, казалось бы, маленьким десяти рублям с каждого проданного билетика, мы можем оказать помощь огромному количеству людей. Благодаря тому, что „Русское лото“ привлекает такое большое количество участников, мы можем быть уверенными в завтрашнем дне», — рассказала руководитель отдела коммуникаций и привлечения средств службы помощи «Милосердие» Наталья Чиколини.

Один из получателей помощи от службы «Милосердие» — Свято-Софийский социальный дом, где живут дети и взрослые с особенностями развития, у которых нет собственной семьи. Здесь они получают заботу и поддержку и учатся жить полноценной жизнью.

«Я хочу сердечно поблагодарить всех участников „Русского лото“, пасхального розыгрыша. Когда мы можем соединить свет пасхальной радости со светом доброго дела. Принести свою пускай небольшую лепту, но знать, что она точно дойдет до тех, кому она жизненно необходима», — прокомментировала директор Свято-Софийского социального дома Светлана Бабинцева.

Следить за праздничным розыгрышем можно будет 12 апреля. Выигрышным в пасхальном тираже будет каждый второй билет.

По словам продавцов лотерейного центра, среди покупателей билетов Пасхального тиража — люди самого разного возраста.

«И пожилые, и молодые. Берут для себя, для родственников. Так как благотворительный тираж, все хотят поучаствовать, сделать хорошее дело», — сообщила продавец лотерейного центра Юлия Ивахненко.

