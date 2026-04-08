В МЧС назвали число подтопленных после паводков домов в Дагестане

В Дагестане после паводков остаются подтопленными 1339 жилых домов и 90 участков дорог в восьми населенных пунктах. Об этом сообщило региональное управление МЧС России в канале в мессенджере МАХ.

По данным ведомства, в пунктах временного размещения (ПВР) находятся 591 человек, среди них 246 детей. Всего развернуто 16 ПВР, в которых с людьми работают в том числе психологи МЧС и Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

На пострадавшие от паводка территории направили дополнительные силы спасателей и пожарных. Специалисты продолжают устранять последствия стихии: расчищают территории, обходят дома, доставляют жителям продукты и питьевую воду. Также ведутся работы по дезинфекции и санитарной обработке, восстанавливаются системы энергоснабжения, газоснабжения и холодного водоснабжения.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что пострадавшим необходимо оказать всю необходимую помощь, и поручил внимательно следить за ликвидацией последствий, в том числе санитарной обстановкой.

Для координации работы создали правительственную комиссию. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Паводки в регионе начались 5 апреля после сильных осадков. Из-за переполнения Геджухского водохранилища произошел прорыв земляного вала.

