Путин присвоил Ларисе Рубальской звание народного артиста России

Художник Никас Сафронов был награжден Орденом Александра Невского.

Президент России Владимир Путин присвоил звание народного артиста России поэтессе и композитору Ларисе Рубальской. Информация об этом появилась на официальном портале правовой информации.

«Присвоить почетное звание „Народный артист Российской Федерации“ Рубальской Ларисе Алексеевне — поэту-песеннику, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва», — говорится в указе.

Также, согласно документу, российский лидер присвоил Орден Александра Невского за «вклад в развитие культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность» художнику Никасу Сафронову.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин подписал серию указов о присвоении почетных званий и вручении государственных наград. Звание народного артиста РФ получили актеры Владимир Вдовиченков и Екатерина Гусева. Путин отметил их большие заслуги в развитии кинематографа, театрального и музыкального искусства. Также звание заслуженного работника культуры России присвоено актеру Никите Высоцкому.

