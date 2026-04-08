Герой России Асылханов пропал в Кузбассе: его жена рассказала подробности

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В Кемеровской области ищут Героя России Алексея Асылханова, который пропал 3 апреля. Следственный комитет начал проверку по факту его исчезновения. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам супруги Валерии Асылхановой, перед пропажей мужчина не проявлял тревожных признаков, не конфликтовал и не получал угроз.

«Думаю, что нет, (не угрожали. — Прим. ред.). <…> На позитиве всегда был. В последнее время обострений никаких не было», — подчеркнула женщина в беседе с ТАСС.

При этом жена мужчины уточнила, что в день исчезновения ее муж собирался на работу в Юргинский техникум, однако вышел позже обычного и до места так и не дошел. Его поведение ничем не отличалось от привычного.

«Перед исчезновением у супруга было нормальное настроение. Мы не ругались. Он такой человек: ничего от меня не скрывает, всегда делится со мной как с женой. Рассказывает все интересное, что произошло на работе, на мероприятиях. Всегда предупреждает, если задержится где-то», — рассказала Валерия в беседе с aif.ru.

Семья также планировала отметить годовщину свадьбы 5 апреля, однако за два дня до этого мужчина неожиданно исчез.

Полиция Кемеровской области распространила ориентировку. В день исчезновения Асылханов был одет во все черное, среди особых примет — протез правой ноги.

Алексей Асылханов получил звание Героя России за участие в специальной военной операции. Президент России Владимир Путин вручил ему награду — «Золотую звезду» — 9 декабря 2024 года в Кремле. По официальным данным, мужчина уничтожил 15 танков, 50 боевых бронированных машин и большое количество военных противника.

Поиски продолжаются, обстоятельства исчезновения устанавливаются.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.