В Крыму задержана женщина за передачу сведений о дислокации объектов ВС РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ

Жительница полуострова сама вышла на связь с украинской разведкой.

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность жительницы полуострова, которая передавала украинской разведке секретные сведения о расположении военных объектов Минобороны РФ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

«Задержана агент украинских спецслужб, осуществлявшая сбор сведений о местах дислокации объектов Вооруженных сил Российской Федерации на территории Крымского полуострова», — уточнили в спецслужбе.

По данным следствия, фигурантка сама вышла на связь с представителем противника и по его заданию передавала данные о размещении воинских частей, средств ПВО, кораблей в Керченском проливе и передвижении военнослужащих.

Кроме того, женщина выезжала в район Крымского моста, откуда координировала ракетный удар по железнодорожному парому в порту «Кавказ» в Краснодарском крае. За свою деятельность она регулярно получала деньги от украинских кураторов.

