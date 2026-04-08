Американскую певицу Кэти Прайс в седьмой раз лишили прав

Она не ответила полиции по делу о превышении скорости.

Американскую модель и певицу Кэти Прайс в седьмой раз лишили водительских прав. Очередное наказание последовало после того, как Ford Capri, зарегистрированный на ее имя, попался на скорости 80 миль в час (около 128 километров в час) на трассе A64 недалеко от деревни Статтон в Северном Йоркшире. Об этом сообщило издание The Sun.

После инцидента полиция направила Прайс письмо по адресу в Западном Сассексе с требованием подтвердить, что именно она находилась за рулем машины, превысившей скорость. Однако ответа так и не последовало.

В итоге бывшую фотомодель привлекли к ответственности не за саму скорость, а за отказ предоставить сведения, которые были необходимы для установления личности водителя.

Решение суда и штраф

Мировой судья Клэр Сагар, рассматривавшая дело в магистратском суде Харрогейта, признала Прайс виновной и постановила взыскать с нее 660 фунтов стерлингов штрафа, 120 фунтов судебных издержек и 264 фунта компенсационного сбора. Также ей запретили водить машину на шесть месяцев.

Решение принималось в рамках упрощенного судопроизводства — закрытой процедуры, при которой магистраты рассматривают уголовные дела без открытого заседания. Из-за этого неизвестно, была ли у Прайс возможность оспорить постановление, а также располагал ли суд полной информацией о ее предыдущих нарушениях.

При этом обвинение в превышении скорости было снято — ключевым нарушением стало непредоставление информации полиции.

Как все произошло

Камера зафиксировала Ford Capri на участке A64, где максимальная разрешенная скорость составляет 70 миль в час (около 112 миль в час). Машина двигалась со скоростью 80 миль в час днем 15 октября прошлого года.

Уже 20 октября Прайс отправили первое уведомление, а 10 ноября — повторное письмо с предупреждением о возможном уголовном преследовании. По данным полиции, ответа на эти обращения так и не поступило.

Длинный список нарушений

Для 47-летней звезды это далеко не первый конфликт с дорожным законодательством.

Еще в 2003 году ей удалось избежать наказания за превышение скорости по формальным причинам. В 2008 году она получила три штрафных балла за разговор по телефону за рулем.

В 2010 году последовали новые нарушения: превышение скорости до 159 км/ч, выезд за пределы полосы, а затем — первый шестимесячный запрет на вождение.

В 2012 году ее лишили прав на год за игнорирование штрафов. В 2018 году — еще на шесть месяцев за отказ назвать водителя.

Скандалы 2018–2019 годов

В 2018 году Прайс неоднократно попадала в поле зрения полиции: ее допрашивали за вождение при действующем запрете, певица попала в аварию на дорогом Range Rover и была задержана по подозрению в вождении в нетрезвом виде.

В 2019 году суды следовали один за другим. Сначала — трехмесячный запрет, затем еще один после повторного нарушения.

Позже в том же году ее лишили прав на 18 месяцев за отказ назвать водителя после аварии.

Приговор 2021 года

В 2021 году судья назвал ее стиль вождения «одним из худших».

Тогда Прайс получила условный срок — 16 недель лишения свободы за вождение в состоянии опьянения, при запрете и без страховки.

«Я принимала наркотики, мне не следовало садиться за руль, я во всем признаюсь», — сказала Прайс после аварии.

Ее лишили прав на два года, назначили 100 часов общественных работ и курс реабилитации.

«Похоже, вы считаете, что закон не для вас», — заявил судья тогда.

Новые нарушения после запрета

Даже после этого Прайс продолжала нарушать правила:

в 2021 году ее снова ловили за рулем;

в 2023 году — превышение скорости и изъятие автомобиля;

в ноябре 2023 года — признание в вождении без прав;

в 2024 году — новые штрафы за превышение скорости и езду без страховки.

При этом в 2024 году ее оштрафовали на 880 фунтов, но не стали лишать прав.

Финансовые проблемы и долги

Помимо дорожных нарушений, Прайс сталкивается с финансовыми трудностями. Она регулярно фигурирует в гражданских судах из-за банкротства. На одном из слушаний суд указал на ее «чрезмерные траты», поскольку почти половина дохода уходила на выплаты кредиторам.

Хотя долги по делам 2019 и 2024 годов были списаны, до февраля 2027 года она обязана выполнять условия суда.

Страховка — новая проблема

Сама Прайс признает, что ее репутация на дорогах серьезно повлияла на жизнь. В одном из подкастов она рассказала, что теперь практически не может оформить автомобильную страховку из-за многочисленных нарушений в прошлом.

