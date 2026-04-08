Крали сигареты и деньги: суд вынес приговор членам банды лжеполицейских

Организатор преступной группы, члены которой представлялись сотрудниками МВД и похищали деньги и табак у жителей Челябинска, приговорен к десяти годам лишения свободы. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

Преступники действовали в 2024 году, используя поддельные удостоверения полицейских и фальшивые госномера на машинах. Под видом оперативно-розыскных мероприятий по борьбе с нелегальным оборотом табака банда совершила несколько краж и разбойных нападений. Добычей преступников стали сигареты и наличные на сумму свыше одного миллиона рублей.

Вскоре лидера и двух его сообщников задержали. Им предъявили обвинения в краже, разбое, подделке документов и автомобильных номеров.

«Судебной инстанцией организатору назначено наказание в виде лишения свободы на срок десять лет со штрафом в размере 800 тысяч рублей, остальным — на девять лет и восемь лет шесть месяцев соответственно», — уточнили в ведомстве.

Отбывать срок все трое будут в исправительной колонии строгого режима.

Накануне силовики пресекли деятельность еще одной организованной группы. На этот раз — подделывавшей налоговые декларации в 25 регионах страны. В ОПГ входило более 200 человек, они действовали в Москве, Петербурге, Татарстане, Башкирии, Чувашии, Адыгее, а также в Московской, Нижегородской, Новосибирской и других областях.

