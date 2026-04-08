ДТП с электросамокатами: как действовать после аварии и получить выплаты

Фото: www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

С началом сезона растет число столкновений — и не все знают, что делать.

С увеличением числа электросамокатов и велосипедов на улицах Москвы растет и количество аварий с их участием. О том, как вести себя в таких ситуациях и когда можно рассчитывать на компенсацию, 5-tv.ru рассказала начальник управления методологии урегулирования убытков СК «Росгосстрах» Елена Парыгина.

По ее словам, электросамокат уже нельзя воспринимать как безобидное развлечение — он стал полноценным участником дорожного движения и источником повышенной опасности. В случае столкновения важно сразу зафиксировать все обстоятельства: собрать данные участников, зафиксировать повреждения и травмы, поскольку именно от этого зависит дальнейшее разбирательство.

«Самокат давно перестал быть просто сезонным развлечением, он является источником повышенной опасности. Если произошло столкновение, важно сразу отнестись к нему как к полноценному происшествию: зафиксировать обстоятельства, данные участников, травмы и повреждения имущества. Именно это потом во многом определяет, удастся ли спокойно урегулировать вопрос и получить компенсацию», — отметила эксперт.

Порядок действий зависит от места происшествия. Если авария произошла на дороге или тротуаре, необходимо вызвать сотрудников ГИБДД для официальной фиксации инцидента. При наличии травм следует обратиться в медицинское учреждение и оформить все документы. Ущерб имуществу также придется подтверждать — например, чеками.

Если столкновение случилось в парке или на закрытой территории, инцидент фиксируется через администрацию объекта. В любом случае ключевым остается принцип: чем подробнее оформлены детали на месте, тем выше шансы на получение выплат.

Вопрос компенсации напрямую связан с тем, кто признан виновником. Если виноват водитель автомобиля, пострадавший пользователь самоката может получить выплату по ОСАГО. В обратной ситуации — если виновен самокатчик — компенсация ему не положена, а ущерб автомобилю могут взыскать с него. При наличии КАСКО страховая сначала покрывает убытки владельцу машины, а затем требует возмещение с виновника.

Если травма получена без участия других транспортных средств, выплаты возможны только при наличии страховки от несчастных случаев — после завершения лечения и предоставления медицинских документов.

По данным эксперта, максимальная выплата за травмы при использовании электросамоката достигала 200 тысяч рублей. При этом компенсация по ОСАГО за наезд на самокатчика доходила до 205 тысяч рублей, а по КАСКО за повреждение автомобиля — до 412 тысяч.

Параллельно власти продолжают обсуждать изменения в правилах. В частности, рассматривается запрет на движение тяжелых электросамокатов и велосипедов по тротуарам. Также в Москве планируют передавать данные о нарушениях ПДД курьерами в профильные службы и Госавтоинспекцию.

