Около 100 дронов «Баба-Яга» уничтожили российские военные за неделю

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

Основная задача — не позволить ВСУ атаковать российские штурмовые и мотострелковые подразделения.

Около 100 тяжелых украинских беспилотников «Баба-Яга» уничтожили российские военные за прошедшую неделю. Об этом РИА Новости рассказал командир взвода зенитных БПЛА с позывным «Бык».

«За неделю военнослужащие шестой гвардейской общевойсковой армии группировки войск „Север“ уничтожили порядка 100 тяжелых дронов „Баба-Яга“ боевиков ВСУ на харьковском направлении», — проинформировал военнослужащий.

Он уточнил, что беспилотники чаще всего перехватывают на подлете к нашим позициям. «Бык» добавил, что основная задача расчетов — не позволить ВСУ атаковать российские штурмовые и мотострелковые подразделения.

Боец пояснил, что противник использует такие тяжелые дроны для того, чтобы наносить удары и осуществлять доставку грузов на передовую. Поэтому уничтожение и украинских беспилотников, и пунктов управления БПЛА очень важно, так как это нарушает логистику ВСУ и снижает их боевой потенциал.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что расчет БМ-21 «Град» уничтожил площадки запуска украинских беспилотников в Харьковской области. Именно оттуда атаковали приграничные районы Белгородской области.

