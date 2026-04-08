«Люди в безысходности»: Нижегородская область бьет рекорды по паводкам

Уже затоплены около 500 приусадебных участков, 12 мостов и десять автомобильных дорог.

Неблагоприятные прогнозы для Дагестана. Регион готовится к новому удару стихии. Там в ближайшие дни ожидают ливни и штормовой ветер. Ну а уже сегодня в республике начинает работу специальная правительственная комиссия. Она займется вопросами устранения последствий разрушительного наводнения. Оперативно помочь пострадавшим жителям распорядился президент.

Опасная обстановка сейчас и в Приволжье. Затоплены сотни домов. Людям приходится передвигаться на лодках. Обстановку в зоне бедствия оценил корреспондент «Известий» Олег Мурашев.

Отвести детей в школу, попасть на работу или в магазин за продуктами жители поселка Шатки Нижегородской области сейчас могут только вплавь. Еще в субботу уровень воды в реке Теша превысил критический почти на тридцать сантиметров и продолжает расти. Из-за паводка под водой оказалась центральная улица поселка.

«Еще пик не прошел паводка. Вот здесь немного, с полметра, может», — говорит житель поселка Шатки Алексей Добняков.

Этой весной вся Нижегородская область бьет рекорды по паводкам. Уже затопило почти 500 приусадебных участков, 12 мостов и десять автомобильных дорог. Самая сложная ситуация в Арзамасском районе. Здесь много лесов, и за зиму там скопилось много снега. Из-за резкого потепления он быстро тает, и талая вода переполняет реки.

«Очень устали люди, они в безысходности. Не знают даже, что делать. Уходят из домов даже, не могут оставаться в таких условиях», — рассказывает жительница поселка Шатки Елена Нефедьева.

«Погреб давно в воде. Куры тоже в воде. Сегодня хотя бы в доме нет воды», — говорит местная жительница.

Вода прибывала настолько быстро, рассказывает Оксана, что она даже не успела перенести в дом запасы продовольствия из подвала.

«Канализация не уходит», — показывает Оксана Афонькина.

Хотя в некоторых районах вода начинает понемногу уходить, не исключена вторая волна паводка. Поэтому местные власти готовятся в случае необходимости организовать дополнительные лодочные переправы, подвоз питьевой воды и продуктов питания.

Всего же в Нижегородской области подготовлено сорок тысяч мест для размещения людей из подтопленных территорий. Также организовано девять аварийно-спасательных отрядов. Все ждут большой воды.

В республике Марий Эл подтоплений в этом году тоже намного больше, чем обычно. Из-за этого в регионе объявлен оранжевый уровень опасности. В Йошкар-Оле, кроме пунктов временного размещения для жителей, доступны еще и городские склады, куда можно временно перевезти ценные вещи.

А в Дагестане коммунальные службы работают в усиленном режиме, чтобы ликвидировать последствия аномальных ливней. На большинстве участков дорог, закрытых из-за подтоплений, уже восстановлено движение. Однако ситуация остается сложной — в регионе снова ожидаются дожди.

