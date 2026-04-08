Захарова: агрессивный подход США к Ирану потерпел сокрушительное поражение

Трамп приостановил удары на две недели в обмен на разблокировку Ормузского пролива.

Стратегия неспровоцированной агрессии в отношении Ирана полностью провалилась. Об этом 8 апреля заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя достигнутое между США и Исламской Республикой прекращение огня.

«Все заявления, которые были сделаны относительно того, <…> что главное поагрессивнее, главное более наступательно, главное побольше написать в социальных сетях всего и „перемога“ — вот она уже не за горами. Вот опять эта позиция потерпела сокрушительное поражение», — подчеркнула дипломат в эфире радио Sputnik.

По словам Захаровой, проиграли не только Соединенные Штаты с союзниками, но и сам принцип «одноколейного агрессивного неспровоцированного нападения».

Ранее в тот же день президент США Дональд Трамп сообщил, что согласился приостановить удары по Ирану еще на две недели. Условием стала полная разблокировка Ормузского пролива, и, по заявлению Трампа, Тегеран это выполнит. Глава Белого дома также рассказал, что получил от иранской стороны предложение из десяти пунктов по урегулированию конфликта.

Однако не все в Вашингтоне довольны перемирием. Конгрессмен-республиканец Крис Мерфи 7 апреля назвал условия сделки катастрофой. Он усомнился в подлинности достигнутых договоренностей, отметив, что США и Иран трактуют положения перемирия по-разному.

