«Это катастрофа»: конгрессмен США об условиях перемирия с Ираном

Он уверен, что стороны просто по-разному интерпретируют пункты сделки.

Условия перемирия США и Ирана — это катастрофа. Такое заявление телеканалу CNN сделал конгрессмен от Республиканской партии Крис Мерфи.

«Кто знает, правда ли все это. Но если, по крайней мере, это соглашение дает Ирану право контролировать пролив, то это катастрофа для всего мира, и просто поразительно, до чего мы дошли, что Дональд Трамп предпринял военные действия, которые, по-видимому, дали Ирану контроль над важнейшим водным путем, над которым он не имел контроля до начала войны», — сказал Мерфи.

Конгрессмен в целом сомневается в том, что известные общественности условия перемирия являются подлинными. Также он уверен, что Соединенные Штаты и исламская республика по-разному интерпретируют пункты сделки.

