Трамп ошибся в оценках: что заставило США пойти на мир с Ираном

Политолог Никсон: высокие цены на бензин заставили США пойти на мир с Ираном

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Конфликт с исламской республикой с самого начала не поддерживался простыми американцами.

Высокие цены на бензин заставили США принять большинство требований Ирана. Об этом 5-tv.ru рассказал американский политолог и журналист Гарланд Никсон.

«Дональд Трамп понял, что не сможет заставить Иран открыть Ормузский пролив, а внутреннее давление со стороны американцев, платящих все более высокие цены на бензин, стало невыносимым, он был вынужден в конечном итоге принять большинство требований Ирана», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что этот конфликт с самого начала не поддерживался гражданами США. А с сильным подорожанием топлива давление на Трампа стало «практически непреодолимым».

Также Никсон добавил, что президент Соединенных Штатов либо переоценил возможности американской армии и терпение собственного народа, либо сильно недооценил силу исламской республики.

«Иран показал высокий уровень военной мощи. Он продемонстрировал, что является военной державой мирового уровня с передовыми технологиями. И, что не менее важно, он ясно дал понять, что контролирует Ормузский пролив — одно из важнейших узких мест мировой торговли», — заметил политолог.

Оценил эксперт и положение Израиля. Он не исключил, что в будущем это государство станет изгоем, а США будут одной из стран, наиболее негативно настроенных к нему. Он привел в качестве аргумента, подтверждающим эту точку зрения, результаты опросов. По ним видно, что поддержка Израиля среди американцев младше 30 лет практически нулевая.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что бывший морской пехотинец США, инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер назвал войну с Ираном унижением для Соединенных Штатов. Он отметил, что исламская республика не только не пала под ударами американских и израильских вооруженных сил, но и навязала агрессорам свою волю.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.