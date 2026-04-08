Отец — двоюродный брат: мать случайно узнала о беременности 13-летней дочери
Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda
Тайна всплыла во время визита к гинекологу.
В подмосковных Люберцах мать впервые отвела 13-летнюю дочь к гинекологу и узнала, что та беременна. Как уточняет KP.RU, отцом ребенка оказался двоюродный брат девочки.
За несколько месяцев до того, как тайна вскрылась, у девочки начался роман с 14-летним двоюродным братом. Он часто заглядывал в гости, и однажды, когда взрослых не было дома, между ними произошла интимная близость.
Дело дошло до Следственного комитета — там тщательно проверили все обстоятельства. Сначала заподозрили, что семьи скрывают взрослого виновника, но подозрения не оправдались.
Обе семьи — из обеспеченных, без намека на асоциальный образ жизни. Самое удивительное: девочка и родные решили, что молодая мать будет рожать. Срок уже поздний, так что аборт по закону и медицинским показаниям был исключен.
По словам инсайдеров, взрослые сначала кипели от злости, но потом остыли.
«Произошло то, что произошло — теперь нужно жить дальше», — сказал собеседник издания.
Воспитанием малыша занялись родители девочки, но семья брата тоже помогала — деньгами и не только. Под одной крышей подростков не сведут из-за родства.
Статья об изнасиловании не подходит — все было по согласию. Мальчику ничего не грозит, родителям тоже.
