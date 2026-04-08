Трамп: США намерены содействовать проходу судов через Ормузский пролив

Американский лидер анонсировал «много позитивных действий» по восстановлению судоходства.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен способствовать возобновлению прохода судов через Ормузский пролив. Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсети Truth Social.

«Соединенные Штаты Америки окажут помощь в восстановлении транспортного сообщения в Ормузском проливе. Будет много позитивных действий», — написал глава Белого дома.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельной приостановке атак на Иран. Соответствующее заявление он сделал в своей соцсети Truth Social. Решение было принято после просьбы премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа.

Согласно достигнутым договоренностям, Вашингтон признал за Тегераном право на обогащение урана и сохранение контроля над Ормузским проливом. Американская сторона получила от Ирана предложение из десяти пунктов, которое рассматривается как основа для дипломатического диалога. Первая встреча между сторонами должна пройти в Исламабаде в течение 14 дней, на которые объявлено прекращение огня. Израиль также согласился на паузу в боевых действиях против Ирана на этот же срок.

На этом фоне нефтяные котировки пошли вниз. В начале торгов на лондонской бирже ICE стоимость Brent рухнула более чем на 15%, до 92,5 доллара за баррель. Цена на WTI на NYMEX снизилась более чем на 10%, установившись на отметке 100,91 доллара за баррель.

