Израильский дрон атаковал машину скорой помощи в Ливане

Фото: Reuters/Ayal Margolin

Беспилотник нанес удар в поселении Аль-Калиля на юге страны.

Израильский беспилотный летательный аппарат ударил по карете скорой помощи в поселении Аль-Калиля на юге Ливана. Об этом сообщил корреспондент Al Jazeera.

По предварительным данным, погибли четыре человека.

Ранее премьер-министр еврейского государства Беньямин Нетаньяху заявил, что двухнедельное перемирие США с Ираном не распространяется на Ливан.

Обстановка на Ближнем Востоке обострилась после решительных заявлений со стороны Трампа. Американский лидер предупреждал, что если Иран откажется от соглашения и разблокировки Ормузского пролива, то США может перейти к более масштабным силовым действиям. В ночь на 8 апреля истекали сроки ультиматума, выдвинутого Вашингтоном.

Накануне премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф попросил Дональда Трампа продлить срок достижения мирного соглашения с Ираном еще на две недели. Исламабад призвал всех участников конфликта соблюдать режим ненападения.

В итоге американский лидер заявил, что приостановит удары. Президент отметил, что это будет двустороннее прекращение огня и подчеркнул, что США получили предложение из десяти пунктов от Тегерана, которое считают рабочей основой для переговоров.

