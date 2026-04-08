«Иран стратегически победил США»: американский военный эксперт об объявленном Трампом перемирии

По мнению эксперта, Штаты не победили, а приняли предложенные Тегераном условия.

Война с Ираном обернулась унижением для США. Такое заявление сделал офицер разведки страны, бывший морской пехотинец, инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер. По его мнению, исламская республика не только не пала под ударами американских и израильских вооруженных сил (ВС), но и навязала агрессорам свою волю. И теперь перемирие заключается на ее условиях.

«Это было унижение. Мы ничего не достигли, кроме, знаете ли, смерти и разрушений. Мы не победили иранцев. Поэтому он (Президент США Дональд Трамп. — Прим. ред.) отчаянно искал способ выйти из ситуации. И, по сути, он принял условия мира, предложенные Ираном. Это не тот случай, когда США навязали свою волю Ирану. Это случай, когда Иран навязал свою волю Соединенным Штатам», — сказал Риттер.

Военный эксперт подчеркнул, что Иран оказался гораздо более сильным и устойчивым противником, так как выстроил план действий, чего Штаты не сделали. Как отметил офицер, Трамп «полностью недооценил» своего противника. Сложившаяся ситуация такова: Вашингтон выходит из войны, которую сам помог начать, а Тель-Авив остается платить свою цену.

«Конечно, израильтяне недовольны. Они надеялись стратегически победить Иран. Но оказалось, что Иран стратегически победил США, и Израиль не сможет продолжать эту борьбу в одиночку. Поэтому Израилю придется принять мир на условиях, которые будут крайне сложными политически для правительства Биньямина Нетаньяху — и, возможно, угрожать его выживанию», — добавил офицер.

По словам Риттера, все, чего добился Трамп — непоправимый ущерб своим политическим амбициям. Этой войной американский лидер предал свой электорат, и неизвестно, сможет ли когда-нибудь восстановить свою репутацию. Даже после перемирия. Разумеется, президент США в очередной беседе с представителями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) будет говорить о победе, но по факту никакой победы нет.

«До начала войны существовала более выгодная сделка… Если бы война продолжалась еще две недели, если бы Ормузский пролив был закрыт для поставок энергии союзникам США, это привело бы к полному краху европейской экономики и непоправимому ущербу для арабских стран Персидского залива», — заявил Риттер.

Возмещение ущерба, нанесенного региону и всему миру этим конфликтом, подчеркнул офицер, займет месяцы, а может, и годы. Но факт, что Иран выжил — это уже победа. В обратном случае произошла бы смена режима, и исламская республика уже прекратила бы свое существование.

«Иран стратегически победил США, и Израиль не сможет продолжать эту борьбу в одиночку. Поэтому Израилю придется принять мир на условиях, которые будут крайне сложными политически для правительства Биньямина Нетаньяху, и, возможно, угрожать его выживанию», — заключил военный.

