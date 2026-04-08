Число жертв после удара ВСУ по школе в Запорожской области выросло до двух человек
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
В результате атаки погиб замглавы района, который помогал спасать детей.
В Запорожской области до двух человек возросло число жертв налета украинских дронов. В селе Великая Знаменка под завалами нашли тело пенсионера.
Ранее там же погиб заместитель главы округа. Он помогал эвакуировать детей из атакованной ВСУ школы.
Известно, что в момент первого удара в образовательном учреждении шли занятия. А когда кареты скорой помощи подъехали забирать пострадавших, боевики совершили повторную атаку.
Среди раненых — семь учеников и трое взрослых, сейчас им оказывают помощь в больницах региона.
